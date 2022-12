Une agréable surprise en forêt

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

T’es-tu déjà promené dans les bois en hiver? Si tu as eu cette chance, tu as peut-être aperçu des animaux, ou vu des traces? Sur cette photo, je suis dans la forêt avec quelques amis et un chariot débordant de cadeaux. J’ai gardé un beau souvenir de cette soirée-là : voici pourquoi!

Comme chaque année, nous sommes allés porter des cadeaux aux animaux vivant dans la nature. Nous avons distribué des présents aux ours, aux renards, aux dindons sauvages, aux lièvres, aux castors, aux porcs-épics, et à plusieurs autres. Si tu aimes les surprises, tu peux t’imaginer que nous avons fait bien des heureux, ho, ho, ho!

Par contre, il s’est produit un évènement imprévu à la fin de notre tournée. En effet, il ne nous restait qu’un seul cadeau à livrer : celui de Madame Hibou. Les lutins lui avaient fabriqué un joli coussin moelleux pour son abri situé dans un arbre creux.

Or, arrivés sur place, nous n’avons vu personne! C’était étrange, car Madame Hibou est l’une des habitantes de la forêt qui nous attend avec le plus d’impatience, d’habitude. Avec mes camarades, nous avons commencé à scruter les environs en l’appelant : « Hou, hou, où êtes-vous? »

Peu de temps après, nous avons entendu un « Hou! » qui provenait du ciel. En levant les yeux, nous avons vu apparaître la gracieuse silhouette de Madame Hibou devant l’immense pleine lune!

Sitôt posée, elle s’est excusée de son absence et nous a expliqué qu’elle arrivait de son nouveau nid situé non loin de là. En effet, elle avait dû déménager récemment parce qu’elle était devenue maman et que ses bébés grandissaient à vue d’œil… et elle avait oublié de m’en informer!

Enchantés de cette annonce, nous som¬mes allés livrer son cadeau à sa nouvelle adresse et avons pu admirer ses adorables « petits » déjà presque aussi gros qu’elle, ho, ho, ho!