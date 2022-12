Une journée inoubliable à l’école

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Vas-tu à l’école, toi? Si oui, y organise-t-on des activités pour les occasions spéciales? Cette photo a été prise lors de la journée thématique de Noël à laquelle j’ai participé l’an dernier à l’école du village, juste avant les vacances.

Ma visite était une surprise, et les élèves ont hurlé de joie en me voyant arriver avec Rudolph et Bonhomme-Hiver. La fête battait déjà son plein, mais l’ambiance est devenue survoltée en notre présence. Pour célébrer en grand, plusieurs jeux étaient au programme. Il y avait une course à relais avec des cannes de bonbon comme témoins, des mimes et un bingo, entre autres. Or, mon moment préféré a sans aucun doute été le concours de limbo! Connais-tu ce jeu? Il consiste à passer sous un long bâton de plus en plus bas en se penchant vers l’arrière.

Moi, avec mes vieux os, je n’étais pas bon du tout — j’ai même été éliminé le premier, ho, ho, ho! Mais ce n’est pas grave, cela m’a permis d’encourager les enfants qui, eux, étaient très doués. Rudolph et Bonhomme-Hiver aussi s’en sortaient bien, d’ailleurs. La partie était vraiment serrée, et nous avons tous beaucoup ri… surtout quand Bonhomme-Hiver a perdu une de ses boules de neige à force de se tortiller! Crois-le ou non, ça lui arrive souvent, mais ce coup-là, même son nez est tombé, tu imagines?

Tout le monde s’esclaffait tellement qu’il a fallu se reprendre trois fois pour réussir à réassembler mon ami! Après, plusieurs ont eu de la difficulté à se concentrer, et le concours s’est terminé dans la rigolade.

Ce sont les deux gagnants qui se trouvent sur la photo avec mes camarades et moi. Ils ont l’air heureux, non? Et ils n’étaient pas les seuls : à la fin de la journée, tous les visages, le mien compris, étaient lumineux. J’ai eu tellement de plaisir que j’ai promis de revenir tous les ans, ho, ho, ho!