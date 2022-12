La course folle en traîneau

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Savais-tu que j’utilise mon traîneau durant toute l’année, et pas seulement pendant la nuit de Noël? C’est bien pratique pour me déplacer et transporter du matériel! Sur la photo que voici, je suis en train d’essayer un traîneau tout neuf avec deux jeunes rennes. Laisse-moi te raconter ce qui s’est passé ensuite. Tu risques de trouver ça bien rigolo, ho, ho, ho!

Comme tu le sais sûrement, les rennes sont des animaux rapides et débordants d’énergie. Alors, quand nous avons descendu la pente que tu vois ici, ils ont continué à courir « à toutes pattes ». Or, dans leur élan, ils n’ont pas remarqué qu’ils se dirigeaient tout droit vers un lac gelé…

J’ai agité ma cloche pour attirer leur attention, mais ils ont compris que je les encourageais à aller encore plus vite. Ce qui devait arriver arriva : nous nous sommes retrouvés sur le lac! Les rennes ont ouvert de grands yeux ronds quand leurs petits sabots ont atteint la surface lisse comme un miroir.

As-tu déjà patiné? Si oui, tu te souviens peut-être à quel point c’était difficile de garder ton équilibre au début. Eh bien, mes rennes, dont c’était la première expérience, se sont mis à glisser et à virevolter sans pouvoir s’arrêter! Puisqu’ils étaient tous deux reliés à mon traîneau, celui-ci ballottait dans tous les sens. Et comme s’il n’y avait pas déjà assez d’action, leurs harnais se sont détachés, nous précipitant à vive allure dans trois directions opposées. Oh là là!

J’ai dû m’agripper de toutes mes forces pour ne pas être éjecté. Heureusement, j’ai tenu bon, et nous avons fini par rejoindre la terre ferme de peine et de misère. Dès que nous avons été réunis, mes rennes m’ont juré de faire plus attention la prochaine fois.

Quelle aventure, ho, ho, ho!