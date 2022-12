La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup fête Noël

Les membres du conseil d'administration de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) convient la population à un dîner réseautage de la période des Fêtes qui se déroulera le mercredi 7 décembre, dès 11 h 45 à l'Hôtel Universel.

C’est sous le thème «Espoir et confiance pour clore l’année en force» qu’aura lieu l’activité. En plus de souligner la période des Fêtes, l'événement accueillera deux personnalités de renom, soit, Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) ainsi que Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC. Ils auront l'occasion d'échanger avec les participants dans le cadre de cet événement qui se veut rassembleur et festif.

Les citoyens sont attendus en grand nombre. Pour s’inscrire il faut se rendre au www.monreseaurdl.com/activites.