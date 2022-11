«Allumez une lumière pour votre santé!»

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup invite la population à sa Grande illumination Medway qui se déroulera le mercredi 7 décembre dès 18h30 dans le stationnement du Centre hospitalier régional du Grand-Portage situé au 75, rue St-Henri.

La population pourra prendre part gratuitement à la soirée de la Grande illumination Medway. Sur place auront lieu des chants de Noël de l’École de musique Alain-Caron, une animation de percussions avec Joseph Wadjiri et Papa Noel, puis l’ illumination de l’arbre de Noël. Des chocolats chauds, des cafés et des beignes seront également servis gratuitement. L’évènement sera annulé en cas de mauvaise température.

À l'approche des festivités de Noël, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup désire illuminer des arbres de Noël afin de semer l'espoir et offrir de meilleures chances de guérison à tous. Il est possible d’allumer des lumières en donnant 5 $ pour la santé ou pour chaque être cher dont la santé est touchée. Les personnes intéressées peuvent aussi contribuer pour remercier le personnel en santé pour leur dévouement et leur bienveillance. Pour faire un don, il faut se rendre au santerdl.ca ou appeler au 418 868-1010 poste 2237.