Un premier Festif à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Les 3 et 4 décembre se tiendra le tout premier Festif de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. L’évènement regroupera des activités pour toute la famille : le Marché festif, la parade festive, un 4 à 7, des activités extérieures et intérieures pour tous les goûts et tous les âges.

Le Marché festif se déroulera au gymnase de l’école des Vieux-Moulins et présentera pas moins de 25 artisans et entrepreneurs locaux et régionaux. Séances photos de Noël à coût populaire (sur rendez-vous) organisées par Joël Siino de Galerie Bas-St-Laurent et Émilie Potvin, activité extérieure familiale organisée par le comité des Loisirs le samedi, petits feux de camp, heure du compte en pyjamas le dimanche et présence des chansonniers Pierre Berger et Richard Sirois sont prévus.

Après une journée du samedi bien remplie au Marché festif, les personnes participantes seront invitées à traverser la rue et à se rendre au Centre des loisirs de l’aréna duBreton. Cette activité qui débutera à 16 h est organisée par la Gang des traînés de Saint-Hubert.

La parade, qui débutera vers 19h30, déambulera dans les rues de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Ce sera l’occasion pour petits et grands de s’émerveiller en famille et de rencontrer le père Noël. Ce projet a germé à la suite du vif succès que le Marché festif a connu lors de sa première édition en décembre 2021.