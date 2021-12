Rivière-du-Loup : la messe de minuit seulement diffusée à MAtv

Cette année à Rivière-du-Loup et pour les paroisses environnantes de l'Unité missionnaire de l'Est, la messe de minuit sera seulement disponible sur la chaîne MAtv, plus précisément la rediffusion de celle de 16 h tenue à l’église Saint-Patrice sans la présence des fidèles.

C’est la disponibilité des prêtes qui dicte l’horaire des messes pour la journée du vendredi 24 décembre. En effet, il y aura seulement deux messes de minuit en présentiel sur le territoire de distribution du journal Info Dimanche, soit à Saint-Marc-du-Lac-Long et Saint-Louis-du-Ha! Ha! dans le Témiscouata.

Pour la journée de Noël, le samedi 25 décembre, une seule célébration est au programme, soit à 10 h 30 à l’église Saint-Patrice de Rivière-du-Loup. Au Témiscouata le 25 décembre, aucune célébration n’est au programme pour les paroisses du diocèse de Rimouski de même que pour celles du diocèse de Sainte-Anne.

Dans les secteurs des Basques, des Belles-Vues et de la Terre à la Mer dans le diocèse de Rimouski, aucune messe de minuit n’est au programme. Pour la journée de Noël du 25 décembre, il y aura une célébration à Trois-Pistoles à 10 h et à Sainte-Françoise à 10 h également.

Notez que l’horaire complet des messes pour la période des Fêtes sera disponible dans le Cahier des Vœux d’Info Dimanche du mercredi 22 décembre prochain.