Recette de canard rôti

Vous servez de la dinde année après année pour les Fêtes? Ce Noël, brisez la routine avec élégance en préparant ce canard rôti parfaitement assaisonné : vous en aurez l’eau à la bouche!

Portions : 4

INGRÉDIENTS

1 canard entier d’environ 2,5 kg

2 gousses d’ail

2 échalotes françaises, pelées

1 citron, coupé en quartiers

1 pomme, coupée en quartiers

Quelques branches de thym frais

1 tasse de miel

2 c. à soupe de mélasse

3 c. à soupe de jus d’orange

1 c. à soupe de sauce soya

2 c. à thé de poudre d’ail

2 c. à thé de poudre d’oignon

Sel et poivre

PRÉPARATION

Retirer les abats de la cavité du canard, s’il y a lieu. Assécher sa peau à l’aide de papier absorbant, et le laisser à découvert toute une nuit au réfrigérateur.

Préchauffer le four à 300 °F. Avec un couteau, quadriller le gras des poitrines, en prenant soin de ne pas atteindre la chair. Saler uniformément l’extérieur et l’intérieur du canard. Farcir la cavité avec l’ail, les échalotes, les quartiers de citron et de pomme ainsi que le thym. Refermer la cavité avec de la ficelle de boucher ou des cure-dents.

Déposer le canard dans un plat à cuisson, poitrine vers le haut, et enfourner une heure. Retourner la volaille poitrine vers le bas et enfourner une autre heure. Retourner une dernière fois, et enfourner à nouveau une heure.

Pendant ce temps, verser le reste des ingrédients dans une petite casserole et porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter environ 10 minutes, jusqu’à ce que la laque épaississe.

Une fois les 3 heures de cuisson terminées, retirer le canard du four, et augmenter la température à 400 °F. Badigeonner le canard de laque, et enfourner 10 minutes. Laquer à nouveau, puis cuire un dernier 10 minutes.

Laisser reposer au moins 15 minutes, puis présenter sur une grande assiette garnie de feuilles de houx et de fruits frais.