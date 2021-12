Biscuits étoilés à la gelée de pommettes

Mignons comme tout, ces biscuits sont parfaits au dessert, en collation… ou pour offrir au père Noël le soir du 24 décembre!

Portions : 10 biscuits

INGRÉDIENTS

150 g de beurre non salé à température pièce

1/2 c. à thé d’extrait de vanille

1/2 tasse de sucre en poudre

1/2 c. à thé de sel

1 1/2 tasse de farine

1/4 tasse de gelée de pommettes

PRÉPARATION

Dans un batteur sur socle, crémer le beurre et l’extrait de vanille. Ajouter le sucre en poudre, et mélanger jusqu’à ce qu’il soit bien incorporé. Ajouter le sel et la farine, et mélanger à nouveau en raclant régulièrement les côtés du bol, jusqu’à ce que la préparation ait une texture sablonneuse.

Verser la préparation sur une pellicule plastique déposée sur une surface plane. Replier la pellicule plastique vers le centre, et appuyer fermement avec les mains afin de créer une boule de pâte ferme. S’assurer que la pellicule est hermétique, et réfrigérer de 1 à 4 heures.

Préchauffer le four à 350 °F. Abaisser la pâte à environ 5 mm d’épaisseur. À l’aide d’un emporte-pièce en forme d’étoile, façonner 20 biscuits, et les déposer sur une plaque à cuisson tapissée de papier parchemin, en prenant soin de bien les espacer. Pour la moitié des biscuits, créer une ouverture ronde au centre à l’aide d’un 2e emporte-pièce. Cuire au four 10 minutes, et retourner la plaque de 180 degrés à la mi-cuisson.

Laisser refroidir complètement les biscuits. Déposer une c. à thé de gelée de pommettes sur un biscuit plein, et déposer un biscuit troué par-dessus. Appuyer légèrement afin de sceller le tout.