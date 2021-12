Des dons en denrées pour les Fêtes

(EN) La saison des Fêtes est arrivée et apporte avec elle une vague de générosité. Il n’y a pas de meilleure façon de terminer l’année 2020 qu’en redonnant à sa communauté.

Avant le début de la pandémie, les banques alimentaires du pays recevaient 1,1 million de visites par mois. Il n’est pas rare que, pour pouvoir joindre les deux bouts, des familles à faible revenu doivent choisir entre payer le loyer, l’électricité, les frais de garde des enfants, les médicaments et la nourriture. Malheureusement, dans le contexte actuel, cela est devenu une réalité pour beaucoup plus de familles, et les banques alimentaires ont été fortement touchées.

«Les banques alimentaires ont travaillé dur pour s’adapter et continuer à fournir des ressources aux personnes qui luttent contre l’insécurité alimentaire. Votre don aura une incidence immédiate», explique Julie Marchand, directrice générale de Banques alimentaires du Québec. «Nous devons continuer de travailler pour notre vision d’une société où personne ne souffre de la faim, surtout en ces temps difficiles.»

Vous ne savez pas quoi donner? Voici les articles les plus utiles en ce moment :

PENSEZ À DES REPAS CHAUDS ET NOURRISSANTS

Alors qu’approchent les grands froids de l’hiver, un repas chaud peut vraiment faire une différence. Lorsque vous choisissez des items pour la banque alimentaire, pensez à vos repas réconfortants préférés et ajoutez quelques articles supplémentaires à votre panier d’épicerie, comme des pâtes sèches et de la sauce, du riz, des ragoûts, du chili et des soupes.

MISEZ SUR LES PROTÉINES

Il est essentiel de consommer suffisamment de protéines pour être en bonne santé. Bien que nos principales sources de protéines proviennent de produits frais tels que les viandes et les produits laitiers, n’oublions pas que la viande et le poisson en conserve, le beurre d’arachide, les haricots secs et en boîte sont également de bonnes sources de protéines.

N’OUBLIEZ PAS LES FRUITS ET LES LÉGUMES

Les fruits et légumes en conserve peuvent être tout aussi nutritifs et délicieux que les produits frais, puisqu’ils sont emballés à leur pleine maturité pour emprisonner les nutriments. Il suffit de s’assurer de rechercher des versions de ces produits faibles ou sans sodium et sans sucre.

LES SOINS PERSONNELS SONT TOUT AUSSI IMPORTANTS

Nous considérons l’accès aux produits de soins personnels comme acquis, mais pour certains, cela peut représenter la différence entre payer la facture d’électricité ce mois-ci ou mettre de la nourriture sur la table. Les shampoings, savons, tampons et serviettes, ainsi que les lotions et les crèmes sont tous des articles très appréciés des banques alimentaires. Les articles pour bébés, comme les couches et les lingettes, sont également essentiels.

C’EST SIMPLE DE FAIRE UN DON EN ARGENT

Si nos denrées alimentaires non périssables sont toujours utilisées à bon escient, les contributions monétaires sont également très importantes pour les banques alimentaires. Les dons en argent leur permettent d’acheter des produits frais tels que des fruits et légumes, du pain et du lait pour les personnes dans le besoin, en plus de combler les manques de denrées non périssables.

Les magasins Provigo et Maxi facilitent les dons à votre banque alimentaire. Du 23 novembre au 24 décembre, vous pouvez déposer des denrées non périssables et faire un don à la caisse pour aider les gens de votre communauté à passer de bonnes Fêtes.

