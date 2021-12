Mode des Fêtes : des tenues en vogue pour les hommes de style

Noël et le jour de l’An approchent à grands pas, et vous ne savez pas comment vous habiller pour votre party de bureau ou le réveillon? Laissez-vous inspirer par ces quelques suggestions de tenues tendance pour l’hiver 2021-2022.

Le col roulé : évitez les frissons en optant pour un chandail extensible et coloré dont le col frôle le menton.

Le polo : porté seul ou sous un veston, un polo haut de gamme donne une allure élégante, sportive et décontractée.

Le bermuda : dévoiler vos jambes viriles lors d’une soirée mondaine n’est plus un « faux pas », comme on a pu le constater sur les passerelles des plus grands défilés.

Les teintes pastel : envie de troquer l’habit noir classique contre quelque chose d’un peu plus audacieux? Les couleurs pastel vous donneront l’impression d’être en vacances!

Le pantalon extralarge : synonyme de confort et de liberté, le pantalon surdimensionné de couleur neutre est le « nouveau chic »!

Le gilet sans manches : porté directement sur la peau ou sur une chemise, le gilet adopte désormais des coupes et des motifs très contemporains.

Les rayures verticales : clins d’œil à l’uniforme des arbitres ou des joueurs de baseball, les rayures verticales fortement contrastées sont à privilégier.

Envie d’un style unique? Les boutiques de vêtements pour hommes de votre région ont tout ce qu’il faut pour vous créer un ensemble élégant et personnalisé pour les Fêtes. Visitez-les sans tarder — et profitez des judicieux conseils des vendeurs et stylistes!