Quelle formule privilégier pour l’échange de cadeaux?

Un échange de cadeaux à organiser? Deux formules s’offrent à vous, chacune présentant ses avantages et ses inconvénients. Pour faire le bon choix, vous devez notamment tenir compte de la composition de votre groupe. Voici quelques pistes de réflexion.

PÈRE NOËL SECRET

Dans ce type d’échange, chacun tire le nom de la personne à laquelle il achètera un cadeau. Si vous ne pouvez réunir tous les participants, sachez que plusieurs sites Web et applications permettent de procéder virtuellement à la pige en toute confidentialité. L’avantage de cette formule, c’est qu’en connaissant d’avance le destinataire, on peut plus facilement choisir un présent qui lui fera véritablement plaisir.

Ainsi, si le groupe est très diversifié (ex. : adolescents, adultes et aînés), il s’agit assurément d’une option intéressante. Les goûts de certains (ex. : nouveaux conjoints) sont un mystère pour d’autres? Il est possible de demander à tous une courte liste de suggestions afin que chaque père Noël tape dans le mille — la surprise sera cependant plus limitée.

ÉCHANGE OUVERT

Dans ce cas-ci, on détermine simplement un budget, voire un thème (sports, voyages, objets dont le nom commence par telle lettre, etc.), et chacun apporte un cadeau susceptible de plaire au plus grand nombre. Cela permet entre autres d’organiser des jeux amusants avec des « vols », ce qui met à tout coup de l’ambiance!

Par contre, certains pourraient être un peu déçus de leur présent. Par ailleurs, selon le profil des participants, il peut être difficile de trouver des cadeaux passe-partout. Une solution consiste à recenser les champs d’intérêt de tous (cuisine, cinéma, yoga, etc.) : les passions souvent nommées pourraient constituer une source d’inspiration lors du magasinage.

Alors, à quoi ressemblera votre échange de cadeaux cette année?