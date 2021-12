Saint-Mathieu-de-Rioux se décore et se prépare pour la grande fête familiale du 18 décembre

Les membres du Comité des loisirs Fleur de Lys de Saint-Mathieu-de-Rioux convie la population à une grande fête de Noël qui aura lieu à l’extérieur, dans le stationnement face à l’église de Saint-Mathieu-de-Rioux, dès 17h le 18 décembre prochain. Pour l’occasion, le village s’est paré de ses plus beaux atouts avec une panoplie de décorations qui viennent agrémenter les marcheurs et les visiteurs de ce petit coin de pays.

Les rennes sont revenus fêter noël dans la paroisse et des nouveaux résidents se sont installés un peu partout sur la rue Principale. Ce sont des lutins aux airs coquins pour amuser petits et grands. Le comité a travaillé très fort pour décorer le village et invite la population à décorer leurs maisons et leurs terrains avec un concours de décoration.

Le Resto du Vieux Couvent, partenaire du concours offrira un panier de produits du terroir aux premiers gagnants et le comité fera tirer 6 prix de 30$ parmi les participants.

Les résidents pourront déguster café, chocolat chaud et breuvage autour des différents foyers qui seront sur place pour les réchauffer. Des hot-dogs et des petites gâteries sucrées seront également vendus sur place.

Une carriole tirée par des chevaux offrira des balades aux familles au coût de 2$ par personne. Les enfants pourront venir rencontrer le père-noël et venir chercher leur petit cadeau. Des petits jeux seront aussi organisés sur place pour animer les enfants.

Afin de respecter les mesures sanitaires mises en place par la santé publique, le passeport vaccinal sera demandé à l’entrée du site.

Il est possible d’avoir toutes les informations concernant les activités du comité en suivant la page Facebook du Comité des loisirs Fleur de Lys de Saint-Mathieu-de-Rioux.