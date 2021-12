12 façons de soutenir vos commerces locaux

1. APPRENEZ-EN DAVANTAGE SUR EUX

Vous pourriez être surpris par la grande variété de magasins dans votre région. Renseignez-vous sur ce que chacun propose pour vous inspirer et faire vos achats de Noël en toute simplicité. Certaines boutiques distribuent même des créations personnalisées, ce qui vous permet d’offrir à vos proches des cadeaux vraiment uniques.

2. COMMENCEZ VOS ACHATS TÔT

Plus vous attendrez pour magasiner, plus vous serez tenté de vous tourner vers les géants du commerce électronique offrant une livraison ultrarapide. Ainsi, si vous voulez soutenir les entreprises locales, éviter les files et réduire votre stress au minimum, prenez-vous-y à l’avance. Vous vous assurerez en outre que ce que vous recherchez est encore en stock.

3. ENVOYEZ DES CARTES ARTISANALES

Vous aimez rédiger des vœux pour dire à vos amis et à vos proches que vous pensez à eux pendant les Fêtes? Voyez si des artistes ou des boutiques près de chez vous vendent des cartes faites à la main. Ces œuvres, qui représentent parfois des sites de la région, seront du plus bel effet sur une cheminée!

4. DÉCOREZ AVEC DES CRÉATIONS LOCALES

Au moment de décorer votre maison, misez sur des ornements créés par des artistes locaux. Qu’il s’agisse de couronnes, de guirlandes, de boules de Noël ou de vitraux, par exemple, ils imprégneront à coup sûr votre demeure de la magie des Fêtes.

5. DÉPENSEZ LORS DES ÉVÈNEMENTS

Votre communauté accueille un marché de Noël, un défilé ou des spectacles en plein air pour les Fêtes? Ne ratez pas ces occasions de passer du bon temps avec vos proches et profitez-en pour leur payer une tournée de chocolat chaud ou leur offrir un petit quelque chose provenant de l’un des kiosques sur place.

6. ACTUALISEZ VOTRE GARDE-ROBE POUR LES FÊTES

Une nouvelle tenue vous mettra en valeur lors de votre party de bureau ou pour le réveillon du Nouvel An. Le personnel de vos magasins locaux a tout ce qu’il faut pour vous habiller avec style de la tête aux pieds. Vous pourriez aussi dénicher le parfait « chandail de Noël affreux » ou des pyjamas assortis pour toute la famille!

7. CONFECTIONNEZ VOS PROPRES PANIERS-CADEAUX

En panne d’inspiration? Les paniers-cadeaux sont idéaux pour vos collègues, votre entraîneur personnel ou l’éducatrice de vos enfants, par exemple. Offrez-leur des présents sur mesure en rassemblant confitures, savons, thés, bougies parfumées, chocolats, vins ou autres produits locaux, selon leurs préférences.

8. SAVOUREZ UN REPAS AU RESTAURANT

Faites une pause de cuisine et de vaisselle — souvent abondante lors des festivités! — et accordez-vous une soirée à l’extérieur. Outre de délicieux mets, de nombreux établissements proposent de la musique en direct et des cocktails de saison pour marquer le coup en cette période de célébrations.

9. DISTRIBUEZ DE GÉNÉREUX POURBOIRES

Une bonne façon de montrer votre appréciation est de laisser un pourboire conséquent aux personnes qui contribuent à rendre vos Fêtes magiques. Il peut s’agir d’un serveur, d’une coiffeuse, d’un employé qui vous aide à attacher votre sapin de Noël à la voiture, etc.

10. ACHETEZ EN LIGNE LOCALEMENT

Si vous êtes partisan de l’achat en ligne, à la fois pratique, rapide et parfait pour éviter les magasins bondés, sachez qu’une foule de marchands locaux disposent d’un site Web transactionnel convivial où vous pouvez commander tout ce dont vous avez besoin depuis le confort de votre foyer.

11. PRÉFÉREZ LES CARTES-CADEAUX À L'ARGENT

Si vous n’êtes pas certain du cadeau gagnant pour l’un de vos proches et souhaitez lui laisser le choix, pensez à lui offrir une carte-cadeau. En plus de garantir que la somme déboursée pour l’acheter reviendra à un commerce local, celle-ci est plus personnelle que l’argent liquide, puisque vous avez pris le temps d’en sélectionner une en fonction des champs d’intérêt de l’être cher.

12. OPTEZ POUR DES INGRÉDIENTS LOCAUX

Vous planifiez un menu de Noël élaboré, préparez un plat pour un repas-partage ou cherchez le cadeau d’hôtesse idéal? Visitez les marchés et les magasins d’alimentation de votre région pour trouver les meilleurs produits qui soient, des fromages aux bières, en passant par les pâtisseries et les végétaux de saison.