3 idées de thématiques pour décorer votre sapin

Vous aimeriez qu’un vent de nouveauté souffle sur votre sapin de Noël? Repensez sa décoration en adoptant un thème, classique ou éclaté. Voici quelques suggestions.

1. COULEURS ATTRAYANTES

Choisissez une ou deux couleurs — tranchant avec vos habitudes — qui permettront à votre arbre de briller de mille feux. Selon l’effet recherché, vous pourriez miser sur la douceur des teintes pastel, opter pour une couleur vive (ex. : fuchsia ou orange) ou demeurer plus traditionnel, avec le rouge associé à Noël, le blanc hivernal ou l’élégant duo bleu et argent.

2. NATURE APAISANTE

Pour une déco zen et authentique à souhait, sélectionnez des éléments qui évoquent la nature. Pommes de pin, oiseaux, cerfs, houx et plumes, par exemple, font de très jolis ornements. Envie de faire preuve d’un peu plus d’audace? Des agrumes séchés ou des fleurs en papier sont d’excellentes options à envisager.

3. PASSION INSPIRANTE

Utilisez l’une de vos passions pour créer un sapin de Noël à l’aspect unique. Par exemple, si vous adorez l’univers de Harry Potter, suspendez aux branches des figurines des personnages et coiffez l’arbre d’une reproduction du Choixpeau. Vous raffolez du golf? Procurez-vous des boules de Noël imitant les balles et fabriquez des flocons en assemblant des tés blancs.

Le sapin est sans contredit la pièce maîtresse lorsque vient le temps d’instiller la magie de Noël chez soi. Pour créer un décor à votre image, ne vous imposez aucune limite : laissez aller votre imagination. Joyeuses Fêtes!