Idées déco pour sublimer votre porche pour Noël

En décembre, les maisons bien décorées à l’extérieur attirent tous les regards. Vous aimeriez donner fière allure à votre propriété sans passer des jours à y travailler? Choisissez votre palette de couleurs et le style recherché, et puisez dans ces quelques idées pour obtenir un porche magnifique — et invitant à souhait!

Placez des petits sapins en pot illuminés de chaque côté de la porte;

Utilisez plusieurs couronnes assorties pour enjoliver la porte d’entrée sur toute sa hauteur (ou presque);

Installez des guirlandes décoratives autour des colonnes, le cas échéant, ou pour encadrer la porte;

Faites un sapin de Noël sur le porche (s’il est exposé aux intempéries, sélectionnez soigneusement les ornements);

Déposez une ou plusieurs piles de faux cadeaux près de l’entrée;

Misez sur des sculptures en bois (ex. : rennes) pour donner vie à l’espace;

Disposez des lanternes festives sur le perron;

Remplissez une urne de Noël ou de grands pots (en bois ou en métal) de plantes ou de fleurs pour ajouter une touche de verdure.

Pour vous inspirer et trouver les éléments essentiels à votre décor, visitez vos commerces locaux!