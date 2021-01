Soirée cinéma des Fêtes en famille

Les soirées cinéma sont les plus agréables, surtout en famille. Toutefois, avec l’arrivée de la saison froide les soirées cinéma se font de plus en plus nombreuses, alors pourquoi ne pas en profiter pour créer des soirées amusantes et inoubliables. Voici quelques idées :

Marathon de films

Cette année, il est plus important que jamais de créer de nouvelles traditions familiales et de retrouver le plaisir d’être à la maison. Pour vous mettre dans l'esprit des Fêtes, pourquoi ne pas planifier des soirées cinéma pour chacune des 10 soirées précédant Noël. Demandez à tous les membres de la famille de suggérer quelques choix de films qui plairont à tout le monde.

Collations

Impossible d’organiser une soirée cinéma qui se respecte sans maïs soufflé. Qu'il soit savouré directement à même le sac ou utilisé dans des recettes innovatrices, le maïs soufflé est définitivement un incontournable des soirées cinéma. Orville Redenbacher offre différents choix de maïs soufflé pour tous les goûts, qu’il s’agisse de maïs soufflé à éclater au micro-ondes, prêt à manger ou de grains de maïs à éclater. Ce maïs soufflé est une collation qui plait à toute la famille, et ses grains ne contiennent pas de saveurs ou de colorants artificiels ni d’agents de conservation. Achetez deux produits de maïs soufflé Orville Redenbacher et vous obtiendrez un bol pour le maïs soufflé personnalisé que vous pourrez utiliser durant votre soirée cinéma (vous trouverez tous les détails sur le site orville50.com).

Anecdotes cinématographiques

Pourquoi ne pas mettre un peu d’action dans vos soirées cinéma en organisant un concours d’anecdotes de films avec votre famille. Voilà une façon amusante et différente de passer les soirées des Fêtes ensemble. Demandez donc à chaque personne présente d'écrire quelques questions durant la diffusion du film. Ensuite, voyez qui aura répondu correctement au plus grand nombre de questions.