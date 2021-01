Une maison en pain d’épice, quel délice !

Sans réveillon avec la famille et à la recherche d’une idée pour occuper la marmaille durant le jour de l'An ? Sortez vos tabliers et votre créativité; aujourd’hui, on prépare des maisons en pain d’épice!



Préparation

Avant de commencer, assurez-vous de réfrigérer votre pâte (que vous avez préparée vous-même ou que vous avez achetée à l’épicerie), car elle sera plus malléable et se coupera plus facilement. Sur un carton, dessinez le pochoir qui servira à confectionner votre maison. Vous pouvez télécharger de nombreux modèles sur Internet.



Cuisson

Étendez la pâte sur la plaque à biscuit recouverte de papier parchemin. Apposez le pochoir et, en utilisant un couteau à bout pointu, découpez chaque pièce. Replacez les pièces au réfrigérateur durant 15 minutes avant de les faire cuire au four de 20 à 30 minutes, selon les indications inscrites sur votre préparation. Laissez refroidir complètement.



Assemblage

Pour assembler la maison, étendez une généreuse ligne de glaçage sur le dessous de la base d’un mur latéral avec une poche à douille, apposez-le debout sur une planche à découper recouverte de papier d’aluminium et tenez pendant quelques minutes. Faites de même avec les trois autres murs, en vous assurant de mettre une ligne de glaçage à la jonction verticale de deux pièces. Stabilisez les pièces entre deux boîtes de conserve. Cela permettra à la structure de se fixer solidement.



Solidifiez tous les joints en ajoutant une ligne de glaçage supplémentaire. Laissez reposer le tout une bonne heure, puis ajoutez le toit en étendant une ligne de glaçage sur les bords du haut de chaque mur, de même que sur le pourtour du toit. Tenez le tout en place pendant cinq minutes, et laissez sécher, idéalement toute la nuit.



Décoration

Ne vous reste plus qu’à décorer votre maison en commençant par une bonne couche de glaçage, puis en y ajoutant vos friandises préférée.