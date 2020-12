Comment préparer le meilleur plateau de charcuteries

Les plateaux de charcuterie sont devenus un phénomène sur les médias sociaux. Après tout, comment ne pas succomber devant un magnifique festin de charcuteries et de fromages? Pour vous aider à préparer le vôtre, digne des plus belles publications d’Instagram, suivez ces conseils :

Le plat de service : un outil essentiel

Il peut être intéressant d’avoir sous la main des planches de charcuterie traditionnelles, en bois ou en marbre, mais elles ne sont pas indispensables. Un simple plateau, une assiette, une planche à découper ou même un rouleau de papier brun (vivement un chemin de table de charcuteries!) seront parfaits pour y déposer les aliments. Surtout, lorsque vous commencerez à y ajouter vos fromages et viandes, assurez-vous que le plat de service soit facile à transporter si vous prévoyez le déplacer.

Choisissez judicieusement vos fromages

Offrez différentes saveurs et textures en proposant une variété de fromages de différentes familles. Le fromage peut aussi être servi de plusieurs façons comme en cubes, en tranches, ou simplement déposé en quartiers sur le plateau. C’est une bonne idée de présenter au moins quatre fromages pour un plaisir optimal en collation. Par exemple, marier un brie tendre avec un parmesan ferme rehaussera les saveurs de chacun. Il peut parfois être difficile de trouver des fromages parfaitement agencés. Si vous vous êtes un débutant en la matière, vous pourriez investir dans une trousse de charcuterie préparée telle que le coffret collection de fromages le Choix du Président.

Ajoutez des charcuteries

Le prosciutto, le salami et le saucisson sont des produits incontournables. En fait, les meilleurs plateaux offrent un peu de tout. Toutefois, la viande n’est pas obligatoire. Le goût salé des charcuteries peut être remplacé par des olives, des craquelins ou même des légumes de saison pour vos invités végétariens.

Ajoutez une touche sucrée

Là où il y a du salé, il doit y avoir du sucré. Lorsque vous choisissez des fruits pour votre plateau, optez pour la couleur. Incorporez des fruits de saison faciles à se procurer. Les raisins, les fraises, les framboises et les mûres sont d’excellents choix à envisager. Vous pouvez également ajouter des sucreries à votre plateau pour souligner la saison en cours. Par exemple, on pourrait trouver, dans un plateau de charcuteries pour les Fêtes, des canneberges et des chocolats.

Faites-vous aider…en secret

Si vous manquez de temps, ou si l’idée de créer votre propre plateau de charcuteries ajoute au stress des Fêtes, Provigo est là pour vous aider. Vous pouvez commander et récupérer des plateaux de charcuteries et de fromages magnifiquement préparés. Tout le monde sera ébloui!

