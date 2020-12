Élégantes bouchées Red Velvet

Le classique gâteau Red Velvet se réincarne ici en version « bouchées » pour combler les amateurs de desserts qui veulent goûter.

Ingrédients (Pour 40 bouchées)

• 3 tasses de sucre

• 3 tasses de farine

• 1/2 tasse de fécule de maïs

• 1/3 tasse de cacao non sucré

• 1 1/2 c. à thé de poudre à pâte

• 1 1/2 c. à thé de sel

• 4 gros œufs

• 1 1/2 tasse de babeurre

• 1 1/4 tasse d’eau chaude

• 1/2 tasse d’huile végétale

• 2 c. à thé d’extrait de vanille

• 1 c. à thé de vinaigre blanc

• 2 c. à soupe de colorant alimentaire rouge

• 125 g de fromage à la crème à température pièce

• 1/2 tasse de beurre à température pièce

• 2 tasses de sucre à glacer

• 800 g de chocolat blanc

• 1/4 tasse de sucre décoratif rouge

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F. Graisser un moule à pâtisserie d’environ 18 x 28 cm. Réserver.

2. Dans un grand bol, mélanger ensemble à l’aide d’un fouet ou d’un batteur à main le sucre, la farine, la fécule de maïs, le cacao, la poudre à pâte et le sel. Ajouter les œufs, le babeurre, l’eau chaude, l’huile, 1 c. à thé d’extrait de vanille, le vinaigre et le colorant alimentaire. Battre jusqu’à ce que le mélange soit homogène.

3. Verser la préparation dans le moule, et enfourner 40 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre.

4. Pendant ce temps, battre ensemble dans un grand bol le fromage à la crème, le beurre et le reste d’extrait de vanille. Incorporer petit à petit le sucre à glacer en fouettant à basse vitesse jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et homogène. Réserver.

5. Lorsque le gâteau est bien refroidi, le déposer dans un grand bol et utiliser les mains pour l’égrainer jusqu’à l’obtention d’une texture ressemblant à du sable mouillé. Environ une demi-tasse à la fois, ajouter le mélange de glaçage au fromage à la crème et bien mélanger entre chaque ajout. La texture finale doit permettre de façonner des boules qui se tiennent bien.

6. Avec les mains, façonner 40 boules de gâteau et les écraser légèrement afin d’obtenir une forme de disque. Déposer les boules sur une plaque à pâtisserie et les mettre au réfrigérateur environ 30 minutes.

7. Pendant ce temps, faire fondre le chocolat blanc dans un bain-marie. Laisser refroidir légèrement le chocolat tout en s’assurant qu’il demeure liquide. À l’aide d’une fourchette, tremper délicatement chaque boule de gâteau dans le chocolat en s’assurant qu’elle est recouverte uniformément. Les déposer sur la plaque à pâtisserie et saupoudrer immédiatement de sucre décoratif. Remettre la plaque au réfrigérateur 30 minutes afin que le chocolat durcisse.