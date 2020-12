Canapés de champignons ail et fromage de chèvre de Tout sous un même Chef

Info Dimanche vous propose une autre recette de Cynthia Emond, de Tout sous un même Chef, des canapés de champignons ail et fromage.

On dit que le secret du canapé est avant tout dans l’intensité et l’harmonie des saveurs. Définitivement, chez Tout sous un même Chef, le canapé est un art que l’on maitrise.

Avec les conseils de Cynthia Emond, impossible de ne pas réussir.

Bon appétit !



INGRÉDIENTS – ENVIRON 20 CANAPÉS

PRÉPARATION : 15 MINUTES

CUISSON : 15 MINUTES

• Une bonne baguette, coupée en tranches

• Huile d’olive

• 1 paquet de 340g de champignons de type pleurote

• 1 bonne gousse d’ail

• Beurre pour la cuisson des champignons

• 2 c. à soupe de persil frais haché

• 1 c. à thé de romarin frais haché

• Sel et poivre du moulin

• 3 c. à soupe de fromage à la crème

• ¾ tasse de fromage de chèvre (115g)

• 1 c. à soupe de jus de citron

TECHNIQUE

1. Pour les tranches de baguettes : placer sur une plaque de cuisson recouverte d’un papier parchemin et bien badigeonner d’huile. Enfourner 10 à 15 minutes à 350°F ou jusqu’à ce que le pain soit bien dorer.

2. Pour les champignons : Chauffer une casserole à fond épais. Lorsqu’elle est bien chaude, déposer les champignons et laisser l’eau de végétation sortir des champignons, ajouter le beurre et bien dorer. Ajouter l’ail, salé, poivrer.

3. Pour le fromage : À l’aide d’un robot culinaire, mélanger les deux fromages et ajouter un trait de jus de citron et le romarin.

4. Assembler les canapés en tartinant généreusement de chèvre les tranches de baguettes refroidies. Ajouter la garniture de champignons, ajouter le persil et bien assaisonner