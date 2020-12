Boulettes glacées au miel et au vinaigre balsamique

Pour agrémenter vos repas du temps des Fêtes, rendez leurs lettres de noblesse aux boulettes de viande en servant celles-ci sous forme d’élégantes petites bouchées divinement assaisonnées.

Ingrédients (Pour 24 boulettes)

• 2 c. à soupe de beurre

• 1 oignon haché finement

• 3 gousses d’ail hachées finement

• 1/2 tasse de lait

• 1 œuf

• 2/3 tasse de chapelure

• 1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne

• 250 g de porc haché

• 250 g de bœuf haché

• Sel et poivre

• 3/4 tasse de ketchup

• 1/2 tasse de miel

• 2 c. à soupe de sauce soya

• 1 c. à soupe de moutarde jaune

• 1 c. à soupe de vinaigre balsamique

• 2 c. à soupe de réduction balsamique

• 2 c. à soupe de ciboulette hachée finement

Préparation

1. Préchauffer le four à 400 °F.

2. Dans une petite poêle, faire fondre la moitié du beurre et faire revenir l’oignon et 1 gousse d’ail à feu moyen-vif jusqu’à ce que l’oignon soit translucide. Verser dans un grand bol et laisser refroidir.

3. Dans ce même bol, verser le lait, l’œuf, la chapelure, la moutarde à l’ancienne, le porc et le bœuf. Saler et poivrer. Bien mélanger avec les mains jusqu’à ce que la préparation soit uniforme. Façonner 24 boulettes (format bouchée).

4. Déposer les boulettes sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin et enfourner pendant 12 minutes.

5. Pendant ce temps, sortir un chaudron et y faire revenir les 2 gousses d’ail restantes dans la 2e moitié du beurre. Ajouter le ketchup, le miel, la sauce soya, la moutarde jaune et le vinaigre balsamique. Saler et poivrer. Bien mélanger et laisser mijoter environ 5 minutes.

6. Lorsque les boulettes sont cuites, les transférer dans le chaudron de sauce et mélanger délicatement afin de s’assurer qu’elles sont bien enrobées. Les déposer une à une sur une assiette de service.

7. Arroser les boulettes de la réduction balsamique et de la ciboulette. Piquer chacune d’entre elles avec un cure-dent afin de faciliter le service.

Bonne dégustation!