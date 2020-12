1001 stratégies pour un village de Noël réussi

Vous avez décidé de créer un village miniature pour les Fêtes ou vous souhaitez améliorer le vôtre? Suivez ces judicieux conseils!

Choix des éléments

Avant de vous lancer dans les dépenses, réfléchissez bien aux éléments qui composeront votre village. Pour qu’il soit harmonieux, optez par exemple pour des décorations d’une seule marque, qui respecteront à coup sûr l’échelle. Celles-ci devraient comprendre :

• Des animations : patinoire, téléphérique, train, manège, moulin, etc., créent du mouvement et mettent de la vie dans votre village, en plus d’attirer l’attention sur diver¬ses zones du décor.

• Des structures : les murets, les ponts et les routes, notamment, permettent d’organiser efficacement l’ensemble.

• Des accessoires : bancs, bornes d’incendie, horloges, lampadaires, oiseaux, arbus¬tes et autres détails sont indispensables pour un maximum de réalisme.

Création du village

Choisissez d’abord le bon emplacement : que ce soit sous le sapin ou sur un meuble, vous devez avoir suffisamment d’espace pour pouvoir jouer sur la hauteur et la profondeur. Si certains de vos éléments doivent être branchés, il est évidemment primordial d’avoir accès à une prise de courant.

Pour obtenir un effet « wow », testez plusieurs configurations (décorations allumées) jusqu’à ce que chaque élément soit bien mis en valeur. Vous pourrez ainsi modifier au besoin votre assemblage de boîtes ou de plateformes préfabriquées, par exemple. Lors¬que vous serez satisfait, vous pourrez placer la neige artificielle, le pavé, etc., et camoufler les fils, le cas échéant.

Enfin, maximisez l’éclairage en disposant les figurines près des lampadaires et des édifices illuminés afin qu’on les voie aussi en soirée. Certaines zones se trouvent dans l’ombre? Ajoutez des spots miniatures ou des guirlandes lumineuses.

Si vous gardez ces conseils en tête, votre village fera assurément des jaloux — à vous de jouer et postez vos photos sur les réseaux sociaux !