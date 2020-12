Pour les fêtes, encore plus de films à voir gratuitement en ligne sur ONF.ca

Un menu des fêtes généreux vous attend dès aujourd’hui sur ONF.ca. Il y a de quoi se régaler : la sélection Oh Oh ONF des fêtes, de retour encore une fois cette année.

Vous y retrouverez des classiques et des nouveautés pour toute la famille ; les plus récentes œuvres de La courbe — les films issus du laboratoire Au-delà de la courbe et L’alimentation de demain —, une collection de projets des plus actuels abordant la pandémie ; ainsi que les petits bijoux de 2020, qui mettent en lumière certains des meilleurs films lancés récemment sur ONF.ca, spécialement choisis par nos conservateurs. Joyeuses fêtes et bon cinéma de la part de toute l’équipe de l’ONF !

Oh Oh ONF des fêtes

Mettant en vedette des classiques de Noël appréciés du public ainsi que des nouveautés et des coups de cœur pour tous les âges, Oh Oh ONF des fêtes se bonifie chaque année. Vous y trouverez pour la première fois Vieux chien,un court métrage d’animation tout en tendresse d’Ann Marie Fleming. La sélection propose également des petits bijoux d’humour comme Hold-up au Far West, de Jeff Hale ; des fictions jeunesse comme Les tacots et Le violon de Gaston d’André Melançon ; l’œuvre emblématique de Sheldon Cohen Le chandail, adaptée du populaire récit de hockey de Roch Carrier ; le charmant Maq et l’esprit de la forêt de Phyllis Grant ; l’incontournable des fêtes Noël Noël de Nicola Lemay ; les aventures de l’ourson Ludovic, vedette de la série d’animation image par image pour enfants de Co Hoedeman ; et plus encore. Oh Oh ONF des fêtes, c’est plus de 50 films, tous gratuits !

La courbe

La collection La courbe propose des récits réalisés par des créateurs et des créatrices d’un bout à l’autre du pays. Réunis par thématiques, ces documentaires, animations et œuvres numériques suivent de près les développements actuels de la pandémie.

Thème : Et au-delà…

Voici des regards d’auteurs et d’autrices sur les multiples facettes d’un Québec affecté par la pandémie. Ces sept courts métrages sont le résultat du laboratoire de création Au-delà de la courbe, mis sur pied par le Studio documentaire du Programme français.

En ligne dès aujourd’hui :

Avant la nuit de Nadine Gomez

Chroniques du bout de mon rang de Nicolas Paquet

Y’a des fois où j’aimerais me trouver sur une île déserte d’Eli Jean Tahchi

L’impossible été de Jules de Marie-Julie Dallaire

La veille de Christine Chevarie-Lessard

« Contact » : requiem pour un mot d’Olivier D. Asselin

Sòl de Valérie Bah et Tatiana Zinga Botao



En ligne dès le 16 décembre :

L’alimentation de demain de Jérémie Battaglia

Quel sera notre futur alimentaire dans un monde post-COVID ? Vivez une expérience de résilience et de solidarité locale unique.

Un film issu de Pivot, un projet de l’Initiative systémique sur la durabilité de l’Université McGill et de l’ONF (Studio des productions interactives du Programme français), qui met en lumière le rôle innovant et le leadership de petites et moyennes entreprises dans l’évolution vers une société sobre en carbone.

Suivez #TheCurveNFB #LaCourbeONF pour vous renseigner sur les créateurs et créatrices de La courbe et obtenir des nouvelles et des aperçus des œuvres à venir.

Petits bijoux de 2020

Les conservateurs de la collection de l’ONF ont choisi, parmi les 72 films lancés en 2020, de véritables bijoux qui ont peut-être échappé à votre attention et qui valent le détour.

Les choix de Marc St-Pierre (blogue en français)

Droit devant de Marie Clements (long métrage documentaire musical)

Le cortège de Pascal Blanchet et Rodolphe Saint-Gelais (court métrage d’animation)

Premières armes de Jean-François Caissy (long métrage documentaire)

Les choix d’Albert Ohayon (blogue en anglais)

Forge fatale (Gun Killers) de Jason Young (court métrage documentaire)

Au rythme du Labrador (Becoming Labrador) de Rohan Fernando, Tamara Segura et Justin Simms (long métrage documentaire)

La route du paradis (Highway to Heaven) de Sandra Ignagni (court métrage documentaire)

Balakrishna de Colin MacKenzie et Aparna Kapur (court métrage d’animation)