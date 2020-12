Le Manoir Lafontaine et Pavillon Les Cèdres offre un cadeau très spécial à la Guignolée des médias de la région

C’est avec une grande fébrilité et le cœur rempli de joie que la direction générale de la résidence privée pour ainés Manoir Lafontaine et Pavillon Les Cèdres, une résidence Cogir, a offert un don de 2 500 $ à la Guignolée des médias de la région.

Durant la période des Fêtes, la demande en denrées augmente. La Guignolée des médias réunit dans un front commun tous les médias du Québec pour permettre à tous de célébrer cette période dans la dignité. Les dons récoltés servent également dans les mois qui suivent, lorsque les dons se font souvent plus rares mais que les besoins sont toujours aussi présents. Les dons sont reçus et redistribués localement.

«En raison de la situation inhabituelle que nous vivons depuis les derniers mois, nous savons que les demandes d’aide aux banques alimentaires seront très fortes alors que les dons en denrées et en argent risquent de se faire plus rares cette année. Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à garnir la table des familles de la région à travers la Guignolée des médias», nous explique Marie-Claude Dubé, directrice générale du Manoir Lafontaine et Pavillon Les Cèdres.

Ce don s’inscrit dans une grande campagne provinciale des résidences Cogir. Au total, c’est près de 100 000 $ qui auront été remis à différents organismes de la province. «Cette année restera gravée dans nos mémoires collectivement, nous avions envie de faire quelque chose de spécial pour ces gens qui travaillent très forts, souvent bénévolement pour faire une différence positive au quotidien», mentionne Frédéric Soucy, président de la société de gestion Cogir.