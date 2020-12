Marto et ses Ti-Pauvres débarquent à Rivière-du-Loup

La célèbre collecte de Marto Napoli est de retour à Rivière-du-Loup pour une deuxième année consécutive, le 11 décembre prochain de 16 h à 20 h au Complexe GP du 157, rue Fraser dans une édition spéciale avec service au volant.

C’est en 2002 que Marto Napoli est venu complémenter les guignolées traditionnelles en organisant une collecte de bonbons et de jouets. En 17 ans, ce sont plus d’un million de dollars en biens et en argent qui ont été distribués à des milliers d’enfants.

Avec la collaboration du Groupe Grand Portage, les frères Steve et Martin Pomerleau, Sylvain Arbour ainsi que Stéphane Fournier de Construction Stéphane Fournier organisent à nouveau la fameuse collecte dans les locaux du Complexe GP. Cette année, l'objectif est de ramasser 100 000$.

La population est invitée à se présenter entre 16 h et 20 h afin remettre gâteries, jeux et jouets, au préalable désinfectés, qui feront le plaisir des familles dans le besoin. Car comme le dit si bien Marto, «on veut tout sauf de la macédoine» !

Le but de cette guignolée particulière est de mettre des sourires sur le visage des enfants en cette période spéciale de l’année.

C’est donc à 16h le 11 décembre que les gens seront sur place pour recueillir croustilles, chocolat, bonbons, bacon, jouets et brosses à dents. L’ensemble des denrées recueillies seront remises au Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup. Les jouets et autres biens seront remis au Centre Maskoutain situé sur la rue Témiscouata à Rivière-du-Loup.