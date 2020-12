Quatre étapes pour économiser sur vos achats des Fêtes

(EN) Faire des économies pendant les Fêtes est plus facile que vous ne le pensez. Voici quatre étapes pour vous aider à respecter votre budget :

Dressez une liste

Nous avons tous déjà fait l’erreur d’aller à l’épicerie sans liste, de ramener quelque chose que nous avions déjà et d’oublier l’ingrédient principal du repas. Lorsqu’il s’agit de faire ses courses pour les célébrations des Fêtes, il est plus important que jamais de s’en tenir à une bonne planification. À l’aide d’une liste, vous courez moins de risques d’oublier quelqu’un ou quelque chose, et il est possible de respecter les dépenses prévues.

Effectuez des recherches

Vous pouvez acheter en ligne tous les articles de votre liste en un clin d’œil, ou vous pouvez aussi faire des économies en magasinant un peu. Faire des recherches en ligne vous fera sans doute économiser beaucoup d’argent à la caisse. Avant de finaliser votre achat, faites des recherches pour savoir où se trouve le meilleur endroit pour acheter chaque article et avoir une idée des coûts.

Faites un budget

Établir un budget pour chaque cadeau vous prendra un peu de temps, mais ça vous évitera de payer des petits suppléments ici ou là, ou d’oublier d’inscrire quelqu’un sur votre liste. Prenez donc la liste que vous avez établie et attribuez un coût maximum pour chaque cadeau. Ensuite, faites le total pour obtenir une vue d’ensemble de votre budget avant de vous lancer. En ayant un montant global sous les yeux, vous pourrez facilement revoir vos priorités.

Optez pour un paiement futé

Vous dépensez plus que d’habitude pendant les Fêtes, alors tentez d’en obtenir plus en retour. Les cartes de points sont le moyen idéal de tirer un peu plus de profit de vos achats, et, de nos jours, de nombreux détaillants n’acceptent plus d’argent comptant. Si vous préférez ne pas payer à crédit mais voulez quand même additionner des points, sachez que le compte PC Argent n’a pas de frais mensuels et vous permet de gagner 10 points par dollar d’achat, où que vous soyez. Ça fonctionne même en ligne.