Maintenez les traditions familiales

Même si tout est chamboulé cette année, le temps des Fêtes est bien là, et il reste important de maintenir les traditions familiales. Chaque famille a ses propres traditions, parfois transmises de génération en génération, ou encore des plus récentes qui se créent au fil des ans.

Beaucoup de ces traditions sont centrées sur la nourriture. Qu’on pense à la bûche au chocolat décadente de maman, des saucisses en pâte de grand-maman ou de la fameuse soupe au cappelletti d’une grand-mère d’origine italienne, vous n’avez pas à vous priver de ces délices simplement parce que les célébrations vont changer.

Passez en mode virtuel

Si vous ne pouvez pas vous réunir avec vos proches, faites passer vos traditions en mode virtuel. En prévision des célébrations, accrochez vos bas de Noël et décorez votre arbre. Organisez un échange de cadeaux épiques et un potluck traditionnel. Vous pouvez planifier quelques livraisons de cadeaux avant de joindre les festivités en ligne pour trinquer avec vos amis et votre famille. Vous pouvez aussi partager vos recettes préférées à l’avance afin que tout le monde puisse déguster les mêmes plats, chacun chez soi.

Dévoilez de délicieux secrets

Chaque famille a ses recettes familiales secrètes. Mais pour que les traditions puissent se perpétuer, les secrets doivent être dévoilés et transmis à la génération suivante. Cette année, demandez au gardien de ces précieuses recettes familiales d’organiser un cours de cuisine virtuel afin de guider les membres de la famille dans les étapes à suivre pour que tout le monde puisse déguster le plat tant convoité.

Restez actif

La période des Fêtes en est une stressante pendant laquelle nous mangeons un peu plus que la normale. Il est donc important d’essayer de maintenir un bon niveau d’activité physique. Passer du temps à l’extérieur avec la famille apporte beaucoup de bienfaits. De plus, construire un bonhomme de neige ou organiser une bataille de boules de neige permet de respecter les normes de distanciation physique. Vous pouvez aussi vous balader dans votre quartier pour voir toutes les lumières scintillantes ou aller patiner dehors au grand air.

Buvez avec modération

Compte tenu de tous les événements virtuels inscrits à l’agenda, vous allez probablement déguster plus d’aliments et de boissons à forte teneur en sucre. L’alcool et les autres cocktails festifs contiennent plus de sucre que vous ne le pensez. Dégustez-les, mais avec modération. Après avoir bu votre cocktail préféré, passez à une eau pétillante aromatisée aux fruits et aux herbes fraîches, comme les canneberges et le romarin, pour conserver une touche festive.

Si vous cherchez d’autres conseils et des moyens simples pour améliorer votre alimentation, les diététistes de Provigo sont là pour vous aider. Pour réserver une séance afin d’apprendre à manger plus sainement pendant les Fêtes et au début de la nouvelle année, allez à provigo.ca/dietetistes.

www.leditionnouvelles.com