Fête de Noël pour les enfants à Saint-Mathieu-de-Rioux

Le Comité des loisirs Fleur de Lys, auquel se sont jointes Mélanie Paquet et Karine Roussel pour la Fête de Noël à Saint-Mathieu-de-Rioux, invite toute la population des Basques à venir participer au Rallye des maisons décorées, le samedi 19 décembre prochain dès la tombée du jour.

En cette période particulière de festivités, le village de Saint-Mathieu-de-Rioux deviendra un lieu où les rennes de Noël se rassembleront. Les Mathéennes et Mathéens auront décoré leurs maisons sous la thématique des rennes de Noël. Hé oui! Il semblerait qu’au dernier conventum international des rennes de Noël, ceux-ci ont décrété que leurs vacances de Noël se passeraient dans le village de Saint-Mathieu-de-Rioux. Bien sûr, le comité des loisirs s’est empressé d’accepter leur demande de réservation et leur a promis que les résidents de Saint-Mathieu leur consacreraient une place importante dans la décoration de leur maison pour le temps des fêtes.

Le Rallye des maisons décorées pour les enfants et familles qui veulent y participer se déroulera le samedi soir, 19 décembre prochain. La liste des maisons inscrites au rallye sera disponible, à compter du 14 décembre, à l’Hôtel de ville situé au 1 rue du Moulin. Les familles n’auront qu’à ramasser cette liste pour avoir les indications du chemin à parcourir pour répondre aux questions du rallye et ultimement couronner la maison gagnante. Les enfants seront donc les juges pour élire la maison la mieux décorée et illuminée et qui mettra en vedette un ou des rennes. Cette soirée du samedi en sera une toute particulière, puisque certaines maisons offriront une animation. Musique, lumières, chansons, déguisement, scène d’antan, chacun ira selon son style !

La fête de Noël des enfants de Saint-Mathieu-de-Rioux se poursuivra le dimanche 20 décembre. Le Père Noël se joindra aux réjouissances et fera le tour de la municipalité avec ses lutins, pour rencontrer les enfants devant leur résidence et leur remettre, s’ils ont été sages, un cadeau. Tous les enfants âgés de 0 à 14 ans recevront la visite du Père Noël.

Pour clôturer cette fête de Noël, la maison gagnante désignée par les enfants recevra un panier-cadeau d’une valeur de 100 $, une généreuse commandite du Resto du Vieux Couvent. Le résultat de ce concours sera dévoilé le lundi 21 décembre à 15 h sur les pages Facebook, soit celle du Comité des loisirs Fleur de Lys et celle de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux.

Cette initiative est possible grâce à la contribution de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux, le Comité des loisirs Fleurs de Lys, le Resto du Vieux Couvent et l’entreprise Metatuk.