Un père Noël géant revient à Sainte-Françoise

Un résident bien particulier, tout de rouge vêtu, a élu domicile sur la rue Jérémie-Beaulieu, au cœur de la municipalité de Sainte-Françoise, dans les Basques. Un père Noël d’une hauteur de 4,5 mètres (15 pieds) salue les automobilistes de passage devant la résidence de Gaétan Plourde depuis quelques semaines déjà.

«J’aime la fête de Noël et les décorations depuis que je suis tout petit. Cette année, j’ai manqué de temps un petit peu, mais c’était important pour moi d’installer le Père Noël devant ma maison à Sainte-Françoise», explique M. Plourde. Ce dernier a d’ailleurs installé deux sapins de Noël et une grande étoile illuminée qui était entreposée à l’église par la fabrique pour tenir compagnie au personnage mythique.

Pour la petite histoire, ce père Noël de grande envergure a été conçu par l’artiste-menuisier de Sainte-Françoise Nelson Beaulieu, à la fin des années 1990. Il l’a installé pendant près d’une dizaine d’années devant sa résidence avant de le vendre à une résidente de Saint-Cyprien. «Moi je fais toutes sortes d’affaires. J’ai eu l’idée de ça, je me suis dit que ça serait beau un gros père Noël. Ça vient de ma tête (….) Je travaille sur ça pendant des journées de temps et je ne m’écoeure pas», explique M. Beaulieu, qui prend plaisir à réaliser toutes sortes de projets de ses mains. Il travaille dans un atelier installé dans sa résidence. Nelson Beaulieu a non seulement construit la structure, mais il a aussi peint le personnage sur les feuilles de contreplaqué.

Il a aussi fabriqué une mère Noël au look inspiré des pinup des années 1950 qui a fait beaucoup réagir dans la région. Une chronique d’opinion dans le journal le Mouton Noir en 2008 avait même été consacrée à l’œuvre. Gaétan Plourde, voulant rapatrier le père Noël dans son lieu d’origine, a ramené cette création unique à Sainte-Françoise, à quelques maisons de chez Nelson Beaulieu. La mère Noël, quant à elle, se trouve toujours à Saint-Cyprien.