Éric Archambault, Étienne Dubé et Josée Morin, les enseignants du Secteur Alimentation du Pavillon-de-L’Avenir vous proposent:

Gâteau Mousse Chocolat et barre chocolatée frite

(Temps Préparation : 30 minutes Temps de Cuisson : 4 minutes)



La Barre chocolaté Mars frite

4 barres Mars

1 tasse de farine de maïs

1 tasse de farine

¼ tasse de sucre d’érable fin

4 c. à thé poudre à pâte

1 œuf Ora

1 tasse lait Ora

¼ c. à thé sel

Préparer la friteuse à 375F

Mélanger tous les ingrédients.

Couper la barre Mars en 4 morceaux égaux.

À l’aide d’un bâton à pogo, tremper la pièce de chocolat, bien enrober dans l’appareil.

Mettre à frire.

Petits trucs…

Tremper le pogo dans l’huile quelques secondes avant de laisser tomber dans la friteuse!

Vous pouvez tenter la recette avec d’autres variétés de barres de chocolat, faites gaffe au caramel coulant que certaines contiennent, qui sera extrêmement chaud à la sortie de la friteuse.

Gâteau mousse aux trois chocolats

Recette de Josée Morin, spécialiste en Pâtisserie au Pavillon-de-L’Avenir

Ce gâteau est normalement réalisé en milieu de formation de cuisine, dans le cadre de la compétence Préparation des Desserts et servit lors de nos repas buffet à l’école en autre, un vrai délice…



75 ml d’eau

12 gr de gélatine neutre

375 ml de lait Ora

150 gr de sucre (75gr+75gr)

8 jaunes d’œufs

250 gr de chocolat noir mi- amer

250 ml crème 35%

250 gr chocolat blanc

250 ml crème 35%

250 gr de chocolat au lait

250ml crème 35%

(Vous pouvez prévoir des disques de pâte au chocolat de 5mm pour placer dans le fond de l’entremets mousse aux trois chocolats)

Au bain-marie, fondre séparément les 3 sortes de chocolats. Températures : (noir 45oC, lait 40oC et blanc 35oC).

Au bain-marie, faire chauffer le lait avec une partie du sucre (75 gr).

Dans un bol, blanchir les jaunes d’œufs avec l’autre partie du sucre (75 gr)

Réchauffer graduellement les jaunes d’œufs avec le lait chaud.

Au bain-marie, dans un cul-de-poule, verser l’appareil et cuire jusqu’à épaississement (faire une crème anglaise).

Ajouter la gélatine gonflée dans la crème anglaise bien chaude, bien mélanger. Diviser en 3 parts égales et faire tiédir. (30oC).

Dans un bol, fouetter la crème en pics mous, la peser et diviser en 3 parts égales.

Dans la première partie de crème anglaise, ajouter le chocolat noir, faire tiédir et ajouter une partie de crème fouettée en pliant. Mouler dans les cercles d’entremets avec un disque de pâte dans le fond. Faire figer et utiliser la même technique avec les chocolats blancs et au lait.

Notez bien : il est important de bien faire figer entre chaque étage de mousse au chocolat.

Pour le service, faire des tranches de mousse au lieu de pointe, la tranche couchée dans l’assiette mets en valeur les trois étages de chocolat.



Sauce fraise :

100 gr de fraises fraiches ou congelées.

50 gr de sirop d’érable

Cuire à feu moyen 30 minutes et passer au bras mélangeur…….

Copeaux de chocolat :

À l’aide d’un économe, simplement râper un morceau de chocolat.

Produits et remerciement aux entreprises:

Compoté de camerise des Douceurs d’ici de Ste-Rita, un produit d’exception.

Sucre copeaux d’érable Décacer, décadent, succulent, nécessaire!

Saviez-vous que ?

Il faut 400 fèves de cacao pour produire une livre de chocolat.