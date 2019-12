317 paniers de Noël distribués à Rivière-du-Loup

Les 16, 17 et 18 décembre dans les locaux de l’ancien magasin Meubles Réal Levasseur, des bénévoles de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-du-Loup ont préparé 317 paniers de Noël pour les distribuer le 19 décembre à des personnes plus démunies, leur permettant de passer un plus beau temps des Fêtes.

Gilles A. Pelletier, président, a mentionné que l’organisme a reçu sensiblement le même nombre de demandes cette année, «Pas d’augmentation, c’est une bonne nouvelle dans les circonstances», a souligné M. Pelletier. «Environ 50 % des paniers de Noël sont pour des personnes seules; ces gens-là doivent louer un appartement seul», a noté le président.

Les paniers de Noël contiennent des denrées non périssables et des bons d’achats pour de la viande. Les bénévoles ont préparé 38 paniers pour des familles de 4 à 9 personnes, d’une valeur totale chacun de 250 $, et des paniers d’environ 175 $ pour les familles de 2 et 3 personnes. Ceux pour les gens seuls s’élèvent à environ 125 $.

Ces denrées rendront certainement cette période des Fêtes un peu plus agréable pour de nombreux citoyens de notre communauté. Pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer pour recevoir leur panier, des bénévoles leur ont porté ce cadeau de Noël de la part de la population.

La Société Saint-Vincent-de-Paul a obtenu cette année 60 000 $ en dons (argent et denrées). La campagne porte-à-porte de la Guignolée effectuée par des bénévoles a permis d’amasser environ 17 000 $. La Guignolée des médias a quant-à-elle recueilli plus de 20 000 $. Des partenaires et des dons spéciaux ont également fait en sorte d’atteindre un si beau résultat. Notons que la Société Saint-Vincent-de-Paul fait également du dépannage alimentaire en cours d’année, en collaboration avec le Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup.

«Merci aux gens qui ont contribué à ce succès par leurs dons. Merci à nos bénévoles, à nos commanditaires, à la famille Levasseur pour l’utilisation des locaux de Meubles Réal Levasseur, à la Ville de Rivière-du-Loup pour les tables. Joyeux temps des Fêtes à tous!», a conclu le président de la Société Saint-Vincent-de-Paul au nom des membres du comité.