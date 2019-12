Info Dimanche vous présente une recette biscuits renne et lait de poule de Rosalie Garon, étudiante de deuxième année en Cuisine au Pavillon de l'Avenir de Rivière-du-Loup.

Rendement : 12 galettes Préparation : 15 minutes Cuisson : 10 minutes



INGRÉDIENTS

• 125 ml (1/2 tasse) de beurre ramolli

• 75 ml (1/4 tasse) de cassonade légèrement tassée

. 75 ml (¼ tasse) sucre fin d’érable

• 125 ml (1/2 tasse) de mélasse de fantaisie

• 1 œuf

• 5 ml (1 c. à thé) de vanille

• 375 ml (1 1/2 tasses) de farine de blé

. 250 ml (1 tasse) de farine tout usage

• 5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de sodium

• 5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue

• 2 ml (1/2 c. à thé) de clou de girofle moulu

• 2 ml (1/2 c. à thé) de gingembre moulu

• 2 ml (1/2 c. à thé) de muscade râpée

• 24 pépites de chocolat

• 24 bretzels

• 12 bonbons rouges de type Smarties

• 60 bonbons de la couleur de votre choix de type smarties (facultatif)

MÉTHODE

• Dans un grand bol, fouetter le beurre, la cassonade et la mélasse à l’aide d’un batteur à main jusqu’à l’obtention d’un mélange crémeux. Ajouter l’œuf et la vanille et fouetter de nouveau.

• Dans un autre bol, mélanger la farine, le bicarbonate de sodium et les épices. Incorporer les ingrédients secs aux ingrédients liquides et mélanger à la cuillère pour bien humecter.

• Laisser reposer la pâte recouverte d’une pellicule plastique pendant 10 minutes ou plus à température ambiante. Cette étape est facultative, mais elle permet d’obtenir des galettes plus lisses et uniformes.

• Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Placer la grille au centre du four.

• Après 10 minutes, retirer la pellicule plastique et former des demi-boules de pâte à l’aide d’une cuillère à crème glacée pleine à ras.

• Aplatir les demi-boules pour façonner des galettes légèrement ovales d’environ 1 cm (1/2 po) d’épaisseur et les déposer sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin.

• Décorer chaque galette avec 2 bretzels en guise de panache, 2 pépites de chocolat pour les yeux, 1 bonbon rouge pour le nez et 5 bonbons de couleur pour la bouche.

• Cuire de 10 à 12 minutes. Éviter de trop cuire. Les galettes ne sembleront pas entièrement cuites, mais en refroidissant, elles deviendront plus fermes.

• Laisser refroidir avant de transférer dans un contenant hermétique. Se conservent 1 semaine au réfrigérateur.

Lait de poule de luxe locale (accompagnement pour adultes)

Ingrédients

30 ml de Gin Thuya

15 ml de Charles-Aimé Robert

1 jaune d'œuf

30 ml de sirop d’érable domaine vert forêt

120 ml de lait Ora

*20 ml poudre de grillons entomo DSP (pour l’expérience et les bienfaits nutritionnels)

Une goutte de Mélilot



Une pincée de muscade ou de cannelle

Préparation

Dans un mélangeur électrique, verser le gin thuya, le charles-aimé robert, le jaune d'œuf, la poudre de grillon, le sirop d’érable, le Mélilot et le lait.

Mélanger jusqu’à ce que le contenu soit homogène.

Tiédir ce lait.

Remplir les verres.

Ajouter une pincée de muscade ou de cannelle, voir même un Rim de sucre d’érable.

Servir chaud, tiède ou froid.

Je le servirai froid personnellement.

Saviez-vous que ?

Les Rennes du Père Noël s'appellent Tornade, Danseuse, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre, Eclair et, plus récemment (en 1939) Rudolph, le petit Renne au Nez rouge. Le Père Noël n'a pas donné ces prénoms aux Rennes de manière anodine, car ils représentent bien les qualités et la personnalité de chaque Renne.

Lait de poule:

Dans les années trente en Europe, le eggnog était traditionnellement servi le soir de Noël, mais aussi durant tout l'hiver. Composé de lait, de crème, de sucre et d’un jaune d’œuf, il est parfumé à la noix de muscade ou à la cannelle. Les Américains y ont pour leur part ajouté du rhum, qu’on appelait jadis grog. Le cocktail devint alors un eggnog, un nom inspiré de la contraction des mots œuf et grog (egg and grog).