Une crèche centenaire à l’église Saint-François-Xavier

Il y a deux ans, des paroissiens ont sorti du sous-sol de l’église Saint-François-Xavier à Rivière-du-Loup la crèche que s’était procuré le curé Joseph-Télésphore Thibaudeau pour le bâtiment religieux. «M. le curé Thibaudeau a acheté les personnages de la crèche à Rome en 1909, suite à des dons de paroissiens», explique Suzanne Michaud du comité de sauvegarde de l’église.

Le curé Thibaudeau est celui qui a fait bâtir l’église Saint-François-Xavier il y a maintenant 114 ans. «Les témoignages que l’on a entendus nous présentent quelqu’un qui voulait une église somptueuse. Ce n’est donc pas surprenant qu’il allait chercher ses choses en Europe», ajoute Mme Michaud.

Également présente lors de la visite d’Info Dimanche, Jeannine Dumont-Bouchard se rappelait quelques souvenirs. «C’est pieux et réaliste», souligne Mme Dumont-Bouchard à propos de la crèche centenaire. La dame, qui aura 92 ans le 31 janvier prochain, nous a également parlé de membres de sa famille qui ont contribué à ériger ce patrimoine. «Le père de ma mère et mon oncle cassaient les pierres de l’église», indique-t-elle.

«C’est notre crèche d’enfant», note pour sa part Mme Michaud. En fait, la crèche s’est retrouvée au sous-sol de l’église pendant de nombreuses années. «Elle n’était plus au gout du moment, mais aujourd’hui on la trouve très bien parce que, justement, elle est vieille. De plus, elle crée un sentiment d’appartenance, mon père et mon grand-père l’ont probablement installée à leur époque», poursuit la paroissienne.

La crèche a donc repris toute sa splendeur dans l’église Saint-François-Xavier l’an dernier. Cette année, elle a été installée pour la période de l’avent dont le thème est «Grandir dans l’espérance». La prochaine messe est d’ailleurs prévue le dimanche 22 décembre à 9 h le matin. Que ce soit quelques minutes avant ou après la cérémonie, Suzanne Michaud vous invite à admirer les personnages et la crèche dans son ensemble, comme l’a fait Jeannine Dumont-Bouchard lors de notre visite. De plus, notez que la messe de Noël sera célébrée le 24 décembre à compter de 19 h 30 dans l’église Saint-François-Xavier et celle du Nouvel An, le 1er janvier à 9 h le matin.