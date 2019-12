5 idées pour décorer votre escalier pour les Fêtes

Il existe plusieurs façons de créer un décor de Noël sensationnel. Voici quelques suggestions pour ornementer votre escalier — parions que ce dernier éblouira vos invités!

1. Les trésors de la nature : combinez des branches de sapin ou de cèdre, par exemple, avec des pommes de pin et des rubans rouges, or ou beiges pour un aspect rustique, frais et chaleureux.

2. Les guirlandes lumineuses : enroulez-les autour des barreaux ou de la rampe pour ajouter une touche magique à votre demeure. Choisissez une couleur dominante ou alternez-en deux ou plus selon l’effet désiré.

3. Les objets sur les marches : si celles-ci sont suffisamment larges, placez à leurs extrémités des lanternes éclairées de lampions à piles. Vous pourriez également opter pour des ornements de bois ou des peluches décoratives aux jambes tombantes.

4. La guirlande d’imitation de conifère : installez-la de manière à ce qu’elle pende un peu et ajoutez-y les fioritures qui vous font envie. Boules, rubans, boucles, fleurs artificielles et lumières peuvent même s’agencer avec votre sapin!

5. Les suspensions : servez-vous de rubans pour accrocher à la rampe de grosses boules, de larges flocons ou des photographies de vos Noëls passés en famille. Vos enfants ont grandi et les lutins malins ne font plus leur effet? Placez quelques figurines entre les barreaux!

Pour de belles trouvailles, visitez une boutique de matériel de décoration de votre région!