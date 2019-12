Comment choisir et entretenir votre sapin naturel?

Vous êtes de ceux pour qui la douce et enivrante odeur du sapin naturel est un essentiel de l’ambiance des Fêtes? Voici quelques conseils pour vous aider à faire un choix qui vous ravira!

Choisissez un sapin le plus fraîchement coupé possible afin qu’il conserve ses aiguilles longtemps. Prenez-le brillant, de couleur foncée et sans présence d’aiguillons bruns. Soupesez-le : un poids élevé signifie qu’il est rempli de sève, et donc plus frais. Tirez légèrement sur ses aiguilles — il ne devrait pas en perdre beaucoup. S’il n’est pas emballé dans un filet, testez aussi la flexibilité et la solidité de ses branches. Enfin, n’oubliez pas de considérer l’emplacement et l’espace disponible dans votre maison au moment de choisir sa taille!

L’entretien

Après l’achat, il est conseillé d’entre­poser le sapin pendant quelques jours (ex. : dans le cabanon ou le garage) pour éviter un trop grand écart de température. Lorsque vous êtes prêt à l’installer dans la maison, placez-le dans son socle, loin de toute source de chaleur (foyer, chaufferette, calorifère, etc.) et remplissez d’eau le réservoir à sa base. Avant de le décorer, laissez à ses branches le temps de reprendre leur place.

Pour dénicher le sapin parfait, visitez un kiosque de la région!

————————

Saviez-vous que le simple fait d’allumer les lumières dans un arbre trop sec peut causer un incendie? Pour limiter les risques, utilisez des ampoules qui ne produisent pas de chaleur, arrosez fréquemment votre sapin et vaporisez régulièrement de l’eau sur ses branches.