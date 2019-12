Le retour de Ciné-Cadeau à Télé-Québec

Tradition pour plusieurs d'entre-nous, Ciné-Cadeau de Télé-Québec est un incontournable du temps des fêtes depuis maintenant 37 ans. Moment tant attendu par plusieurs cinéphiles, Ciné-Cadeau est de retour cette année encore dès le 14 décembre avec une pléiade de films et de dessins animés.

Au menu, les classiques d'Asterix, de Tintin, le retour des Dalton et de Lucky Luke et des longs métrages animés comme Le shrek-tacle de Noël de l'âne, Le Bébé Boss, Drôles de petites bêtes, Les aventures du Capitaine Bobette, Le manoir magique, Les Croods, Le gruffalo, Le Lorax, Turbo et Les Pingouins de Madagascar - Mission Noël.

Les cinéphiles ne seront pas en reste notamment avec des films comme Le père Noël est une ordure, Seul au monde, Bienvenue chez les Ch'tis, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Gaz bar blues, Tigre et dragon, Mon fantôme d'amour, Brillantine, Forrest Gump, Babine et La guerre des tuques.

Vous pouvez consulter l'horaire complet à cette adresse (http://fetes.telequebec.tv/programmation). À noter que grâce à l'outil de rappel, vous pouvez profiter de votre journée sans craindre de manquer le film ou l’émission désirée.

La programmation de Ciné-Cadeau et du Cinéma en fête débutent le 14 décembre prochain pour se terminer le 5 janvier.