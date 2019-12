Party de bureau : 3 jeux amusants qui nécessitent peu de matériel

Besoin d’idées pour animer le party de Noël de l’entreprise? Voici trois jeux simples et exigeant peu de matériel qui divertiront à coup sûr les invités :

1. Jeu-questionnaire : avant le jour J, remettez un questionnaire aux employés (demandez quel livre ils relisent constamment, quel est leur dessert préféré, etc.) afin de créer un quiz. Vous pouvez aussi tout simplement préparer des questions sur la compagnie, des anecdotes liées au travail, des citations des employés, etc.

2. Les boulettes : formez des équipes, puis demandez à chacun d’écrire trois mots sur des bouts de papier, d’en faire des boulettes et de les déposer dans un bol. À tour de rôle, chaque équipe désigne un joueur qui disposera d’une minute pour faire deviner le plus de mots possible à ses coéquipiers à l’aide d’indices verbaux, et ce, jusqu’à ce que le bol soit vide. Comptez les points et remettez les boulettes dans le bol. Lors de la deuxième et de la troisième ronde, il faut faire deviner les mots en utilisant un seul mot, puis en mimant.

3. Qui dit mot consent : chaque invité reçoit trois cartons marqués d’un mot différent et dont il devra se débarrasser en amenant quelqu’un à prononcer ces mots — le fautif récolte le carton correspondant. Le gagnant est celui qui réussit à se défaire de tous ses cartons, y compris ceux amassés durant le party.