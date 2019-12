Ça sent Noël!

Il y a de ces odeurs qui semblent être à jamais gravées dans notre mémoire. En effet, certains arômes synonymes des plus beaux souvenirs de notre enfance peuvent nous replonger des années en arrière en un rien de temps : une pièce où flotte un doux effluve de cannelle, de gingembre ou de muscade nous rappellera instantanément les biscuits au pain d’épice de grand-maman ou encore le chocolat chaud saupoudré de cannelle de papa.



Durant le temps des Fêtes, on s’empresse donc de faire le plein d’épices et d’aliments qui embaumeront la maison — des agrumes par exemple, clin d’œil au trésor que contenait le bas de Noël de nos aïeux. D’ailleurs, planter quelques clous de girofle dans une orange diffusera naturellement un riche parfum à la fois sucré et épicé dans toute la pièce.



Et pour se mettre dans l’ambiance à coup sûr, on fait appel aux merveilles de la nature. À commencer par le sapin, le roi des forêts... et de notre salon! Conseil : optez pour le sapin baumier, dont la délicieuse odeur en fait l’arbre de Noël idéal. De même, plusieurs plantes, fleurs et végétaux demeurent des incontournables du temps des Fêtes :



• Le poinsettia, aussi surnommé l’étoile de Noël, que l’on reconnaît grâce à ses impressionnantes bractées rouge vif;

• Le houx, dont les feuilles épineuses et les baies rouges en font l’emblème de Noël par excellence;

• Le cerisier de Jérusalem ou pommier d’amour, qui produit en novembre une multitude de petites baies colorées des plus appétissantes (mais toxiques);

• Le cactus de Noël, qui arbore à l’extrémité de ses branches de magnifiques fleurs;

• Le kalanchoé de Noël, dont les fleurs se déclinent en une panoplie de couleurs et dont le feuillage tire parfois sur le rouge;

• L’amaryllis, dont les énormes fleurs en font une plante extraordinaire, parfaite pour offrir en cadeau;

• La branche de gui, que l’on suspend au plafond et sous laquelle deux personnes doivent s’embrasser — tradition oblige!