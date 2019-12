Connaissez-vous vraiment les rennes du père Noël?

On connaît tous le célèbre petit renne au nez rouge! Ce héros de tant de contes de Noël a même son propre cantique, que jeunes et moins jeunes entonnent chaque année avec bonheur! Peut-être connaissez-vous aussi Tonnerre ou Comète, mais… Furie, ça vous dit quelque chose? Savez-vous seulement combien ils sont? Voici la petite histoire des rennes du père Noël.



C’est à l’Américain Clement Clarke Moore que l’on doit l’apparition des huit rennes du père Noël. Saint Nicolas, dont l’histoire serait à l’origine de celle du père Noël qui alors se promenait plutôt… à dos d’âne! C’est donc dans un poème appelé La nuit avant Noël (ou Une visite de saint Nicolas), publié dans un journal de New York en 1823, que Comète, Cupidon, Danseur, Éclair, Fringant, Furie, Tonnerre et Tornade ont traversé le ciel pour la toute première fois, entrant ainsi dans l’histoire… ou plutôt dans la légende!



Chaque renne serait également doté d’une qualité particulière. Par exemple, Tornade serait le plus rapide, et Comète apporterait le bonheur aux enfants… Devinez qui apporte l’amour?



Quant à Rudolf (ou Rodolphe), il n’est venu que bien des années plus tard, soit en 1939, dans un conte pour enfants publié par une grande chaîne de magasins. C’est Robert Lewis May, l’un des employés, qui a créé le petit renne au nez rouge afin d’éclairer le ciel et de diriger le traîneau lorsque le père Noël doit affronter des conditions climatiques plus difficiles. Après tout, le sympathique vieillard à la fameuse barbe blanche ne peut se permettre d’être en retard!