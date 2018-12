Des billets de spectacles dans les paniers culturels de Noël

Depuis 10 ans déjà, Rivière-du-Loup en spectacles participe à la cueillette de denrées pour bonifier les paniers de Noël qui sont remis dans la MRC de Rivière-du-Loup aux gens dans le besoin. Cette année, 131 billets de spectacle ont été remis à Sparages, qui coordonne, en collaboration avec le CISSS, la cueillette, la fabrication et la distribution des paniers culturels de Noël.

Des billets pour les Grands explorateurs, pour les sorties familiales Desjardins et pour la musique classique ont été remis gratuitement. Les familles pourront aussi profiter de la venue de grands noms tels que Marie-Mai, Katherine Levac et Ariane Moffatt, grâce à la collaboration de Rivière-du-Loup en spectacles et la participation financière de la Ville de Rivière-du-Loup et de la MRC. Ces 131 billets s’ajoutent aux 809 déjà remis dans les années passées pour un grand total de 940 entrées pour les diverses activités présentées au Centre Culturel Berger durant la dernière décennie. La distribution a été effectuée le 17 décembre.

«Chaque année, nous nous efforçons de sélectionner des billets de spectacles variés qui plairont à tous les gouts; et lorsque nous remettons les billets, nous savons que nous offrons quelque chose de plaisant, de qualité qui sort les gens de leur routine et de leurs tracas quotidiens, le temps d’une soirée», explique Pierre Levesque, directeur général de Rivière-du-Loup en spectacles.

Ce don entre directement dans politique de Rivière-du-Loup en spectacles, qui est de venir en aide aux jeunes et aux familles moins bien nanties. Si vous êtes dans le besoin ou connaissez quelqu’un qui pourrait bénéficier des programmes d’aide, nous vous invitons à contacter Info-Social, la porte d’entrée pour les ressources de la région, en composant le 811, option 2.