Verrines de crabe et d’avocat au curry

Pour ajouter un souffle de fraîcheur et de légèreté sur vos repas du temps des Fêtes, essayez ces verrines festives aux couleurs et aux saveurs rafraîchissantes!

Préparation : 20 minutes

Donne 4 portions

Ingrédients

• 1/2 tasse de mayonnaise

• 1 échalote française, hachée très finement

• 1 c. à thé de poudre de curry (ou un peu plus, au goût)

• 2 avocats, parés et coupés en dés

• 1 c. à soupe de jus de citron

• 1 tasse de chair de crabe (ou de simili-crabe, coupé en rondelles)

• Menthe ou persil, pour garnir

Préparation

1. Dans un petit bol, bien mélanger la mayonnaise, l’échalote et le curry. Réserver.

2. Dans un autre petit bol, enduire délicatement les dés d’avocat avec le jus de citron pour prévenir le brunissement.

3. Diviser la moitié des dés d’avocat en quatre verrines. Répéter avec la chair de crabe. Ajouter un deuxième étage d’avocat et de crabe dans chacune des verrines.

4. Sur le contenu de chaque verrine, déposer un quart de la sauce et garnir de menthe ou de persil. Réfrigérer au moins 30 minutes avant de servir.