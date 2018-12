Longe de porc festive farcie aux canneberges et au fromage

Cette belle longe de porc se présente bien lors du réveillon de Noël ou lors de tout autre repas des Fêtes. La recette est facile à exécuter et le résultat est délicieux à souhait!



Ingrédients

(Pour 6 à 8 personnes)

• 1 longe de porc avec les os d’environ 1,5 kg

• 1 tasse de canneberges fraîches ou décongelées (2 x ½ tasse)

• 1 cuillère à soupe (15 ml) de beurre

• 150 g de brie

• 1 tasse de jus de canneberge (ou d’orange)

• ½ tasse de sirop d’érable

• Sel et poivre



Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F.

2. Faire soigneusement une incision sur le dessus de la longe, le long des os, sur le sens de la longueur, en débutant à environ un demi-pouce de l’extrémité mais en arrêtant avant d’atteindre complètement l’autre extrémité. L’incision doit être profonde sans toutefois perforer l’autre côté de la pièce de viande. L’objectif est d’obtenir la plus grosse pochette à farcir possible le long des os. Tenir compte du fait que le fromage fondra et qu’on voudra en conserver le maximum à l’intérieur.

3. Dans une poêle, faire fondre le beurre et bien faire dorer toutes les surfaces extérieures de la longe. Saler et poivrer. Farcir la pochette avec ½ tasse de canneberges et le fromage coupé en tranches. Bien refermer avec des cure-dents ou de la ficelle de boucher (ou encore mieux, coudre avec une aiguille de boucher).

4. Dans une cocotte en fonte ou un plat allant au four, placer le porc debout (le plus possible) afin d’empêcher la farce de s’échapper. Enfourner.

5. Pendant ce temps, dans une petite casserole, faire mijoter l’autre ½ tasse de canneberges et le sirop d’érable durant une vingtaine de minutes. Écraser les canneberges avec une fourchette pour obtenir une sauce un peu plus homogène. Toutes les 15 minutes, badigeonner le porc avec cette préparation. Cuire pendant 1 h 30 à 1 h 45, ou lorsqu’un thermomètre inséré dans la partie la plus épaisse de la longe indiquera 160 °F.

6. Retirer le plat du four, puis enlever la pièce de viande du plat. Tamiser les jus de cuisson et servir en sauce avec le porc.