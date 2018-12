Faites du bénévolat pendant le temps des Fêtes!

Saviez-vous que la période de Noël est le moment de l’année où les organismes communautaires, les hôpitaux et les centres d’hébergement ont le plus besoin de bénévoles? Cette année, si vous êtes à la retraite et que vous cherchez une activité enrichissante et valorisante, profitez du temps des Fêtes pour vivre une expérience que vous ne serez pas près d’oublier!

Plusieurs types de bénévolat sont possibles, notamment :

• Emballer des cadeaux pour amasser des fonds;

• Prendre part à un spectacle (chorale, danse, musique, etc.);

• Préparer, servir ou livrer des repas de Noël et du jour de l’An;

• Recueillir des denrées pour les banques alimentaires ou des jouets pour les enfants dans le besoin;

• Rendre visite à une personne seule;

• Répondre aux lettres adressées au père Noël.

Bref, le temps des Fêtes est le moment idéal pour vous impliquer dans votre collectivité! Il suffit de communiquer avec les organismes de votre municipalité pour découvrir des occasions de bénévolat auprès d’aînés qui souffrent de solitude, de malades, de familles démunies ou d’enfants. À vous de jouer!