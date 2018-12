Pour un Noël plus « vert », triez bien vos matières!

Les festins et les échanges de cadeaux produisent une foule de déchets. Pendant le temps des Fêtes, comblez votre bac de recyclage en lui offrant :

• Des assiettes, des emballages et des contenants en aluminium;

• Des boîtes de carton;

• Des boîtes de jouets;

• Des bouteilles de plastique;

• Des bouchons en métal ou en plastique;

• Du papier d’emballage non métallisé;

• Des enveloppes;

• Des contenants en verre;

• Des canettes;

• Des couvercles;

• Des factures;

• Du papier de soie;

• Des boîtes de conserve.

Votre bac a été sage, cette année? Alors, évitez de lui offrir ces matières, car les trier « ne sera pas un cadeau » :

• Boules de Noël et verres à vin cassés : emballez-les de façon sécuritaire et jetez-les à la poubelle;

• Sapins naturels : participez à la collecte spéciale organisée dans votre municipalité;

• Choux, rubans et papier d’emballage métallisé : réutilisez-les autant que possible et jetez-les seulement en dernier recours;

• Emballages en styromousse : réutilisez-les;

• Bouchons de liège : utilisez-les pour bricoler ou apportez-les à un point de dépôt spécialisé;

• Jouets : donnez-les ou déposez-les à un écocentre;

• Guirlandes de Noël : réutilisez-les, donnez-les ou mettez-les aux ordures si elles sont brisées;

• Lumières de Noël : réutilisez-les, donnez-les ou apportez-les à un écocentre si elles sont défectueuses;

• Restes de repas : congelez-les, partagez-les ou compostez-les;

• Ustensiles en plastique : optez pour des ustensiles durables, lavez-les ou jetez-les à la poubelle en dernier recours.

——————————

Vérifiez sur le site de votre municipalité pour savoir quelles matières sont acceptées et refusées lors des collectes.

——————————