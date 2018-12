Humour: comment gâcher Noël en 5 étapes faciles

Vous vous sentez l’âme d’un Grinch? Voici la marche à suivre pour ruiner vos réceptions du temps des Fêtes!

1. Monopolisez l’attention

Parlez trop, riez très fort et n’écoutez pas les autres. Si vous avez un « talent » quelconque, faites-en la démonstration. Un interminable exercice de chant lyrique a capella ou un retentissant solo de danse à claquettes feront l’affaire.

2. Buvez trop et goinfrez-vous

Arrivez les mains vides et sifflez la meilleure bouteille que vous trouverez dans le cellier de vos hôtes. Installez-vous près du buffet et enfilez les bouchées, et ce, que les autres convives y aient goûté ou non. Faites du « double trempage » à volonté et emportez les restants.

3. Créez des malaises à table

Parlez de sujets tabous, donnez votre opinion sur les croyances religieuses et les convictions politiques des autres et demandez-leur des nouvelles de leur ex-conjoint, surtout si leur nouvelle flamme est présente. Votre tante évite le gluten? Émettez des doutes quant à la véracité de sa « soi-disant intolérance ». Le cas échéant, narguez les végétariens en les regardant droit dans les yeux tout en mangeant des charcuteries la bouche grande ouverte.

4. Brisez les rêves des enfants

Annoncez aux tout-petits que le père Noël n’existe pas ou, mieux encore, qu’il est en réalité un monstre très très méchant déguisé en gentil monsieur.

5. Offrez des cadeaux inappropriés

Donnez un pèse-personne à votre belle-mère, une bouteille de spiritueux à votre neveu de 14 ans, un livre en petits caractères à votre grand-mère quasi aveugle, etc.

Bref, avec un peu d’imagination, vous réussirez facilement à gâcher Noël!