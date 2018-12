Cadeaux de Noël : c’est pigé!

Les échanges de cadeaux peuvent se faire de mille et une façons. Le secret, pour se simplifier la vie, est de se donner une thématique.



Vous connaissez le principe de l’échange de cadeaux à la lettre? Suscitez l’esprit créatif de vos invités en organisant un échange avec une lettre imposée. Par exemple, les participants doivent apporter un présent commençant par la lettre «B». Vous pouvez aussi réaliser un échange sur le même principe avec, cette fois-ci, une couleur imposée, que vous préférerez vive pour mettre de la gaieté dans votre réunion de famille.



Puis, avec un échange de cadeaux «usagés», c’est certain qu’aucun de vos invités ne s’endormira sur son fauteuil! On a tous à la maison un objet dont on veut se débarrasser, comme cette poterie achetée sur un coup de tête au marché aux puces. Voici enfin l’occasion rêvée de la refiler à quelqu’un. Les invités doivent s’efforcer de trouver des cadeaux ludiques et inusités.



Lorsque les invités sont arrivés, numérotez les cadeaux et procédez à un tirage. Le donneur devra expliquer les raisons pour lesquelles il ne veut plus de cet objet et pense qu’il conviendra mieux à son nouveau propriétaire. À ne pas pratiquer avec des invités qui manquent d’humour!



Les jeunes peuvent également avoir leur propre échange de cadeaux, avec des sacs à surprises remplis de joujoux à un dollar, qu’ils iront choisir en pigeant un numéro. Il ne vous reste plus qu’à capter les expressions de joie et de surprise des participants ouvrant leur présent!