Pennes Alfredo aux restes de dinde et aux épinards

Vous ne savez plus que faire de vos restes de dinde du réveillon? Récupérez-les intelligemment en concoctant cette délicieuse recette de pâtes!

Ingrédients

(Pour 4 personnes)

• 500 g de pennes

• 1 c. à soupe de beurre

• 2 gousses d’ail hachées

• 1/4 tasse de vin blanc ou de bouillon de poulet

• 1 tasse de lait

• 1/2 tasse de crème 35 %

• 50 g de fromage à la crème

• 1/2 tasse de fromage parmesan râpé

• 2 tasses de dinde cuite coupée en petites bouchées

• 2 tasses d’épinards frais hachés finement

• Sel et poivre

Préparation

1. Faire cuire les pennes selon les instructions sur l’emballage, en prenant soin de réserver 1/2 tasse d’eau de cuisson.

2. Dans une grande poêle, faire revenir l’ail dans le beurre jusqu’à ce qu’il se colore légèrement.

3. Déglacer avec le vin ou le bouillon, et s’assurer de bien gratter le fond de la poêle afin de dégager toutes les saveurs.

4. Ajouter le lait, la crème, le fromage à la crème et le parmesan. Porter à ébullition, réduire le feu et laisser mijoter quelques minutes jusqu’à ce que le mélange soit bien homogène.

5. Incorporer l’eau de cuisson des pâtes, la dinde et les épinards et bien mélanger. Laisser sur le feu

1 ou 2 minutes afin que la dinde se réchauffe et que les épinards tombent. Saler et poivrer au goût.

6. Mélanger les pâtes et la sauce, puis déguster!

