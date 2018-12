Gâteau renversé aux canneberges et à l’érable

Facile à préparer, ce dessert aux saveurs réconfortantes aura fière allure sur votre table de Noël!

Ingrédients

(Donne de 10 à 12 portions)

• 1 tasse de sirop d’érable

• 1/2 tasse de beurre

• 1/2 c. à thé de cannelle

• 2 tasses de canneberges fraîches ou décongelées

• 1/2 tasse de sucre blanc

• 1 œuf

• 1 c. à thé d’extrait de vanille

• 1 1/4 tasse de farine tout usage

• 1 1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

• 1 pincée de sel

• 1/2 tasse de lait

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F.

2. Dans une casserole, porter à ébullition le sirop d’érable, 2 c. à soupe de beurre et la cannelle. Retirer du feu, ajouter 1 1/2 tasse de canneberges et bien mélanger. Réserver.

3. À l’aide d’un mélangeur, crémer le reste du beurre avec le sucre jusqu’à l’obtention d’un mélange uniforme. Ajouter l’œuf et l’extrait de vanille. Bien mélanger.

4. Dans un autre bol, mélanger la farine, le bicarbonate de soude et le sel.

5. Ajouter petit à petit les ingrédients secs aux ingrédients liquides, en alternant avec le lait et en brassant constamment.

6. Dans un moule rond graissé, déposer uniformément la préparation de canneberges afin de couvrir le fond. Ajou¬ter le mélange à gâteau par-dessus. Cuire au four 25 minutes, ou jusqu’à ce qu’une fourchette en ressorte propre.

7. Laisser refroidir environ 20 minutes sans démouler. Passer un couteau entre le gâteau et le moule, puis retourner sur un plat de service.

8. Déposer les canneberges restantes sur le dessus du gâteau.