Trois chansons de Noël éternelles

Écouter — et chanter! — des cantiques de Noël est une tradition incontournable du temps des Fêtes. Plusieurs des chansons qui résonnent dans les chaumières les 24 et 25 décembre sont célèbres depuis des dizaines, voire des centaines d’années! Voici trois titres qui ont traversé le temps.

1. Douce nuit, sainte nuit

Cet air a été chanté pour la première fois le 24 décembre 1818, en Autriche. En 2018, soit 200 ans plus tard, il continue d’agrémenter les célébrations du temps des Fêtes un peu partout dans le monde. D’ailleurs, les paroles de la chanson ont été traduites en plusieurs langues. Ainsi, le titre Stille Nacht, heilige Nacht est devenu Douce nuit, sainte nuit en français, Silent Night, Holy Night en anglais et Noche de Paz, noche de amor en espagnol.

2. Noël blanc

Saviez-vous que White Christmas est le single le plus vendu de tous les temps? En effet, pas moins de 50 millions d’exemplaires de ce titre de Bing Crosby ont été écoulés depuis son enregistrement le 29 mai 1942. Écrite par le compositeur Irving Berlin, cette chanson de Noël incontournable a été reprise par une foule de grands noms de la musique, dont Frank Sinatra et Ella Fitzgerald ainsi que, en français, Ginette Reno et Mario Pelchat.

3. Mon beau sapin

La première version connue des paroles de ce célèbre chant des Fêtes daterait de 1550, mais c’est le texte d’Ernst Anschütz, publié en 1824, qui est à l’honneur dans la version la plus célèbre du cantique. Fait inusité : l’hymne officiel de l’État du Maryland, aux États-Unis, reprend l’air de cette chanson!